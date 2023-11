Ski alpin: Le troisième entraînement à Zermatt à nouveau annulé

Experte à Meteo Suisse, Aude Untersee avait vu juste. Les deux descentes de Zermatt-Cervinia, prévues ce week-end, sont en danger, surtout celle de dimanche. Le second entraînement, déjà annulé jeudi, n’a une fois encore pas pu se disputer ce vendredi matin. Trop de vent en altitude, trop de neige sur le bas, on bâche! Comme la veille, après avoir tenté de rabaisser le départ à la hauteur de la course féminine – qui devrait se dérouler la semaine prochaine uniquement sur le versant italien –, la visibilité n’était pas suffisante pour envoyer des athlètes à plus de 100 km/h.