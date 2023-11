Ski alpin: Onze Suissesses et météo compliquée pour Zermatt

Elles n’ont pas toutes un dossard assuré pour les descentes tant attendues au pied du Cervin. Mais Swiss-Ski a tout de même convoqué Corinne Suter, Lara Gut-Behrami, Jasmine Flury, Joana Hählen, Priska Nufer, Michelle Gisin, Delia Durrer, Stephanie Jenal, Juliana Suter, Noémie Kolly et Jasmina Suter. La sélection définitive sera connue peu avant la course, a expliqué la fédération.

Les premiers entraînements sur la Gran Becca sont prévus pour mercredi, à 11h45. Les prévisions météorologiques, consultées lundi en fin de journée, annoncent pour ce moment-là «des précipitations résiduelles, plus fréquentes le long des Alpes. (…) En montagne, vent du nord-ouest fort à tempétueux. Température à 2000 m: -2 °C. Alpes souvent bouchées. 5-15 cm de neige fraîche au-dessus de 1800 m.» Autant dire que si ça sent bon l’or blanc, ça sent aussi un peu le sapin.

Les deuxième et troisième entraînements de jeudi et vendredi, sont logés à peu près à la même enseigne. Les deux jours, le temps devrait être «très nuageux avec des précipitations intermittentes» et des chutes de neige «s’abaissant vers 1000 m dans la nuit». Mais c’est Eole qui fait craindre le pire pour jeudi («fort coup de foehn possible dans les Alpes en matinée») et vendredi («vent de nord-ouest fort à tempétueux sur la crête et les cols des Alpes»).