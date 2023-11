Ski alpin: Petra Vlhova impressionne, les Suissesses sont loin

La Slovaque a dominé la 1re manche du slalom de Coupe du monde de Levi. Elle a devancé Lena Dürr (All) et Mikaela Shiffrin (USA). Mélanie Meillard est la meilleure Helvète.

Petra Vlhova est en tête après la première manche. AFP

Pas de problème de neige ou de météo en Laponie! Il faisait environ moins dix degrés pour la 1re manche du slalom organisé au-delà du cercle polaire et le soleil rasant a offert de belles images pour l’entrée en lice des spécialistes du virage court dans la saison 2023/2024. Les stars de la discipline ont aussi été au rendez-vous et marqué de leur empreinte le classement après le tracé inaugural.

Elles ne seront que trois à se battre pour la victoire, en début d’après-midi. Sur un tracé exigeant et surtout assez long (plus de 53 secondes pour la leader provisoire), Petra Vlhova, Lena Dürr et Mikaela Shiffrin étaient sur une autre planète par rapport au reste du plateau. La Slovaque a dominé l’Allemande de 18 centièmes, tandis que l’Américaine a été distancée de près d’une demi-seconde.



Loin derrière, les slalomeuses se sont empilées et devront se contenter de lutter pour les places d’honneur.L’Autrichienne Katharina Liensberger est celle qui a le mieux limité les dégâts (à 1’’02), devant la Suédoise Sara Hector, la Norvégienne Maria Therese Tviberg et la Croate Zrinka Ljutic, qui accusent respectivement 1''43, 1’44 et 1''48 de retard sur la meilleure skieuse du matin.

Les ambitions, du côté suisse, ont déjà pris un coup de froid. Wendy Holdener, 17e à 2’’08, a même été devancée par trois de ses compatriotes: Mélanie Meillard, qui a réussi une belle fin de parcours et s’est classée 10e à 1’’72, Camille Rast (13e à 2’00) et l’ultra polyvalente Michelle Gisin (16e à 2’’04). Elena Stoffel et Nicole Good n’ont quant à elles pas terminé parmi les 30 meilleures et ont pris la porte.