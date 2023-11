Ski alpin: Petra Vlhova sur une autre planète, Mélanie Meillard bluffante

Petra Vlhova n’a pas trouvé d’adversaire à sa mesure, à l’occasion du premier slalom de la saison 2023-2024. La protégée de Mauro Pini a remporté, en Laponie, le 29e succès de sa carrière au plus haut niveau, son 20e dans la discipline du virage court. Elle réussit un début d’exercice quasi parfait, après sa troisième place en géant sur le glacier de Sölden deux semaines auparavant.

La skieuse de la région de Zilina a éparpillé la concurrence lors des deux descentes de la journée. Au final, elle a relégué l’Allemande Lena Dürr à 1’’41 et l’Autrichienne Katharina Liensberger à plus d’une seconde et demie. Mikaela Shiffrin, double vainqueure en 2022 sur cette piste, est restée au pied du podium pour quinze centièmes. Il faut remonter au 15 novembre 2014 pour trouver la trace d’une gagnante qui n’est ni Schiffrin, ni Vlhova sur cette piste de la Levi Black!