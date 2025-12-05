Marco Odermatt (5e) et Stefan Rogentin (8e) ont sauvé les meubles dans le super-G de Beaver Creek. Interrompue à plusieurs reprises, la course a été pénible à suivre.

Vincent Kriechmayr a remporté le super-G de Beaver Creek, vendredi soir. IMAGO/Imagn Images

Le super-G de Beaver Creek s’est disputé vendredi dans des conditions plus que défavorables: vent et neige. Très difficile à suivre en raison des nombreuses interruptions, il a suscité les critiques des participants. Ils ont jugé que les conditions n’étaient plus équitables entre les premiers départs et les suivants, qui ont été donnés plus d'une heure après.

Les dirigeants de la Fédération internationale de ski, Markus Waldner en tête, ont tout tenté pour que cette course se déroule jusqu’à son terme. Il aurait été très difficile de la replacer dans le calendrier 2025-2026, en raison des Jeux olympiques.

Résultats validés, course interrompue

Comme plus de 30 concurrents ont pris le départ, les résultats de cette course ont pu être validés. Pour les Suisses, ce n’est pas une bonne nouvelle. Le meilleur d’entre eux n’a réussi à se classer qu’au 5e rang. Et sans surprise, c’est Marco Odermatt. Il a terminé à 1’’23 du vainqueur Vincent Kriechmayr.

L’Autrichien, qui a décroché sa 19e victoire en Coupe du monde, a creusé des écarts incroyables sur la première partie du parcours. Il a précédé le Norvégien Fredrik Moeller (à 0''56) et son compatriote Raphael Haaser (à 1''03).

Grosse chute de Von Allmen

Dans le camp suisse, Stefan Rogentin a encore fait un top 10 en finissant au 8e rang à 1’’37 de la tête. Suivent Justin Murisier, 16e à 1’’87 et Alexis Monney, 17e à 1’’93. Franjo Von Allmen a quant à lui pris une grosse boîte, finissant dans les barrières. Il a finalement pu regagner l’aire d’arrivée par ses propres moyens, sans perdre son légendaire sourire.

Loïc Meillard a lui aussi abandonné. Arnaud Boisset et Lenz Hächler n’ont même pas pu prendre le départ, la course ayant été arrêtée en raison des conditions météorologiques.