Scènes surréalistes à Madrid : Ski dans les rues, chiens de traîneau… Du jamais vu depuis 50 ans

La tempête de neige qui s’est abattue vendredi sur l’Espagne a semé le chaos dans le pays, laissant des centaines d’automobilistes bloqués, l’aéroport de Madrid fermé et un pays paralysé. Le pire est encore à venir avec 20 centimètres supplémentaires attendus samedi.

De fortes chutes de neige, les pires depuis 50 ans en Espagne, et qui n’ont pas faibli de la nuit entre vendredi et samedi, ont placé cinq régions du centre du pays en alerte rouge samedi matin.

En premier lieu, la région de Madrid où les bus publics ont été suspendus, tout comme la collecte des ordures et où l’aéroport international de Barajas, fermé depuis vendredi soir, va rester fermé pour des «raisons de sécurité» toute la journée de samedi.

Vendredi, une trentaine de vols ont déjà été annulés et presque autant obligés d’atterrir ailleurs. «La journée d’aujourd’hui a été difficile, mais celle de demain va l’être encore plus. La Mairie de Madrid va travailler d’arrache-pied mais nous avons besoin que vous restiez chez vous demain», a tweeté le maire de Madrid José Luis Martinez-Almeida dans une vidéo postée peu avant minuit, vendredi.

Bloquée depuis 15 heures dans sa voiture

«Evitons les déplacements et suivons les indications des services d’urgence, précise-t-il, en saluant le travail des «professionnels qui tentent de venir en aide aux personnes coincées par la neige».

La neige a perturbé la circulation sur près de 400 routes, selon l’autorité des transports. L’agence de sécurité et des urgences de la région de Madrid a indiqué avoir «travaillé toute la nuit à venir en aide» aux automobilistes bloqués et avoir «libéré 1’000 véhicules», demandant aux autres de «rester patients».

Patricia Manzanares, une automobiliste, a raconté à la télévision nationale être bloquée depuis «15 heures», sans nourriture, sur l’autoroute M-40 dans la région de Madrid. «J’y suis depuis 19h hier soir, nous sommes beaucoup dans ce cas, il y a 60 cm de neige et nous allons bientôt ne plus avoir d’essence (pour faire fonctionner le chauffage dans la voiture)", a-t-elle dit.

Skieurs et chiens de traîneau

Outre Madrid, l’Aragon, la région de Valence et celle de Castille-La Manche et la Catalogne ont été les zones les plus touchées par cette tempête.