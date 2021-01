Alors que les fitness, piscines et autres centres sportifs sont fermés, inutile de prendre sa voiture et de rouler des heures pour trouver où se dépenser. À la Croisette (F), sur le Salève, deux pistes de ski de fond sont damées et sécurisées lorsque la quantité d’or blanc le permet. Cette année, elles ont ouvert le 2 janvier et accueillent les amateurs les week-ends et mercredis, ainsi que durant les vacances scolaires. Le tire-fesses du Salève, comme tous les domaines de ski alpin français, reste fermé.