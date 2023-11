Slalom de Levi: Vlhova survole la première manche,  Holdener placée

Petra Vlhova skie sur un nuage. Après sa démonstration réalisée samedi lors du premier slalom de la saison, la Slovaque a confirmé lors de la première manche du second. Dimanche à Levi, la championne olympique de la spécialité a relégué sa principale rivale Mikaela Shiffrin à 76 centièmes. La Suédoise Sara Hector complète le podium de ce premier tracé (+0''84).

Vlohva est bien partie pour réaliser le doublé dans la station finlandaise, comme en en 2020 et en 2021. L’an dernier, elle avait été battue à deux reprises par Shiffrin sur cette même piste. Les deux femmes comptent six victoires chacune à Levi. La Slovaque va-t-elle prendre l’avantage au terme de la seconde manche et signer sa 30e victoire en Coupe du monde? Réponse dès 13h.