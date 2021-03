Ski alpin : Skieuses opérées après leurs chutes impressionnantes

La Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie et l'Autrichienne Rosina Schneeberger ont été gravement blessées dimanche lors du super-G de Val di Fassa (Italie). Elles souffrent de fractures à une jambe.

La Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie et l’Autrichienne Rosina Scnheeberger ont lourdement chuté dimanche sur le super-G de Coupe du monde à Val di Fassa, nécessitant leur évacuation.

Lie, dossard 13, est d’abord tombée à mi-parcours avant de foncer dans les filets de sécurité et d’être fortement secouée, nécessitant une interruption de plus de 20 minutes pour être évacuée par hélicoptère. Kajsa Vickhoff Lie souffre d'une fracture de la jambe gauche et a été opérée dimanche soir à Innsbruck (Autriche).