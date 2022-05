mode inclusive: Lingerie pour personnes à mobilité réduite signée Kardashian

L’athlète paralympique américaine Scout Bassett est l’un des visages de la campagne. Elle est conquise par ces produits: «C’est vraiment génial pour les gens comme moi parce que pour enfiler une culotte classique, je dois généralement m’asseoir et mettre ma prothèse d’un côté, puis mon autre jambe de l’autre côté. Mais avec cette collection, vous pouvez être debout, vous pouvez vous asseoir ou être dans n’importe quelle position. C’est vraiment facile de pouvoir mettre et enlever ces sous-vêtements.» Baptisée «Adaptive», cette collection est sortie le 2 mai 2022 et est disponible du 2XS au 4XL, dans quatre teintes différentes.

Peu d’alternatives aux sous-vêtements médicaux

La marque néerlandaise So Yes, créée par deux ergothérapeutes, conçoit des vêtements et des chaussures pour les personnes en chaise roulante, atteinte d’un handicap physique ou atteintes de la maladie de Parkinson. Outre ses propres créations, So Yes répertorie et propose à la vente des vêtements d’autres marques comme Tommy Hilfinger.