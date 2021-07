États-Unis : Skrillex continue de surprendre

Le DJ et producteur semble de plus en plus s’éloigner du dubstep qui a fait son succès.

On ignore si l’artiste américain de 33 ans travaille sur un album. DR

Skrillex a déjà lâché quatre singles en 2021. Le dernier en date, «In Da Ghetto», est une reprise latino du tube house «In De Ghetto» (1993), de David Morales. On est loin du dubstep qui a fait connaître l’Américain au début des années 2010. Il semble d’ailleurs s’en éloigner carrément à l’écoute de ses autres récents titres.

«Supersonic» donne dans une electro planante. «Too Bizarre», partagé avec le rappeur Swae Lee, s’offre une prod relevée par de la guitare sèche tandis que «Butterflies» lorgne sur la deep house. Difficile d’y voir clair. À ce jour, le seul album de Skrillex, «Recess», remonte à 2014. Il a en revanche sorti un disque en 2015 sous le nom de Jack Ü, avec Diplo et Justin Bieber et nombre de collaborations.