Électronique : Skrillex signe un puissant retour

L’Américain a marqué la musique électronique de son empreinte avec ses morceaux antimoustiques de dubstep, au début des années 2010, et un peu plus tard avec son duo Jack Ü, qu’il a formé avec Diplo. Plutôt discret ces dernières années, Skrillex, qui a remporté plus de grammies que Daft Punk, semble en 2023 plus motivé que jamais à redevenir un DJ et producteur incontournable de la scène. Alors qu’il a été annoncé dans des festivals prestigieux cet été, comme le Primavera Sound, Garorock, Les Eurockéennes ou encore l’EXIT Festival, le Californien a dévoilé le 4 janvier, le titre «Rumble».