Contrôle aérien

Skyguide devrait recevoir un coup de pouce de 400 millions

La société de contrôle aérien a directement souffert de la baisse considérable du trafic aérien. Le manque à gagner de l’entreprise pour 2020 et 2021 devrait être couvert par la Confédération, sous réserve de la décision du Parlement.

Le contrôleur aérien Skyguide devrait recevoir un coup de pouce. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de lui accorder 400 millions de francs au maximum pour les années 2020 et 2021 sous condition. Le Parlement doit encore se prononcer.

Les mouvements sur les aéroports suisses ont fléchi de plus de 95%, rappelle le Conseil fédéral. Les activités de Skyguide ont ainsi été sensiblement réduites et ses recettes ont fortement chuté. La société devrait rencontrer des problèmes de liquidités à partir d’août ou de septembre 2020. Elle s’attend à un manque à gagner d’environ 400 millions de francs au total pour 2020 et 2021.