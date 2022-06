Skyguide écarte la possibilité d’une cyberattaque

«Nous sommes sûrs à 99% qu’il ne s’agissait pas d’une cyberattaque.» La panne technique qui a affecté Skyguide ce mercredi matin, nécessitant la fermeture totale de l’espace aérien suisse entre 4h et 8h30, est d’origine matérielle, a précisé sa porte-parole Prisca Huguenin-dit-Lenoir. «Un composant défectueux affectait le fonctionnement du réseau. La pièce se trouvait à Genève et a dû être remplacée.»

Expliqué de manière sommaire, le problème était le suivant: les signaux transitent normalement par une porte (un switch) pour aller aux ordinateurs. Le switch 1 ne fonctionnait pas. Skyguide disposait néanmoins d’un système de secours (back up): dans un tel cas, le signal est redirigé vers une autre porte, le switch 2. Mais pour une raison encore indéterminée, le switch 2 refusait le signal. Il «décrétait» que le switch 1 était encore fonctionnel, et renvoyait donc le message à l’expéditeur.

Communication coupée avec les pilotes

Skyguide s’est ainsi retrouvé dans l’obligation de fermer l’espace aérien: «les avions n’étaient plus visibles sur les écrans des contrôleurs, et ceux-ci ne pouvaient plus communiquer avec les pilotes.» Impossible, dans ces conditions, de laisser les avions voler. Quant au délai de redémarrage, il comprenait la réparation, mais aussi les tests «qui prennent du temps» pour s’assurer que tout est en ordre. «Nous avons pu redémarrer dès que le système était stable, à 8h30», indique Prisca Huguenin-dit-Lenoir.