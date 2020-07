Genève

Skyguide face à une baisse historique du trafic aérien

Les vols commerciaux des compagnies aériennes se sont effondrés dès la mi-mars à cause de la pandémie, avec un recul du trafic de 47,2%. L’entreprise, détenue majoritairement par la Confédération, est inquiète.

En janvier et février, le nombre de vols traités par skyguide a augmenté de 1 à 2% par rapport au mois précédent, avant de s'effondrer à partir de la mi-mars avec un recul du trafic de 47,2%, relève jeudi la société dans un communiqué. La baisse a atteint -93% en avril et -91% en mai.

La levée de certaines restrictions et interdictions de voyages a permis un léger rebond en juin (- 83,6%). Les centres de contrôle régional de Genève et de Dübendorf (ZH) ont enregistré une baisse des mouvements d'aéronefs de 57,3% et 56,9% respectivement. Le jour le plus chargé pour skyguide au cours du premier semestre 2020 a été le vendredi 21 février, avec 3'394 vols traités.