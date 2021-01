Le Neuchâtelo-Valaisan Loïc Meillard a été le meilleur Suisse. Troisième le matin, il n’a pas vraiment raté sa deuxième manche. Mais il termine au cinquième rang, à 19 centièmes du vainqueur et à respectivement 5 et 4 centièmes des deuxième et troisième places! « Quand je vois que 5 centièmes me permett rai ent de finir deuxième, ça fait un peu mal au cœur, a relevé le skieur d’Hérémence, qui était monté sur le podium la veille en géant. Cela montre le niveau qu’il y a: on ne peut pas se permettre d’être à côté sur une porte. »