Punk : Slaves s’excuse et change de nom

Slaves, qui veut dire esclaves en français, a annoncé son changement de nom sur les réseaux sociaux. Le duo britannique de punk, qui a sorti les deux albums à succès «Are You Satisfied?» et «Take Control», avec lesquels il a notamment été programmé au Montreux Jazz Festival en 2017, s’appelle Soft Play, depuis le 9 décembre 2022.

Formé en 2012, Slaves avait déjà fait l’objet de critiques concernant son nom. Jusqu’alors, Laurie Vincent, 29 ans, et Isaac Holman, 31 ans, expliquaient qu’ils faisaient référence à «des personnes qui n’avaient pas la main mise sur leur quotidien» et que la musique des deux musiciens blancs avait pour objectif d’aider «les esclaves à sortir de la routine de la vie». Une défense qui a vécu.

«De nos jours, nous pensons qu’il est très important que les gens changent et s’améliorent. Ce nom ne représente plus qui nous sommes en tant que personnes ou ce que représente notre musique. Nous voulons sincèrement nous excuser auprès de tous ceux que nous avons offensés. Notre musique s’adresse à tout le monde et nous désirons que rien ne s’y oppose», ont écrit le batteur et le chanteur.