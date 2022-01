France : Slimane est devenu papa

Le chanteur a révélé la naissance de sa fille, arrivée avec presque deux mois d’avance. Encore hospitalisé, le bébé va bien.

C’est un Slimane partagé entre joie et tristesse qui a pris la parole sur Instagram le 27 janvier 2022. Le chanteur de 32 ans, qui sera au Venoge Festival le 21 août 2022 en compagnie de Vitaa a révélé dans une vidéo qu’il était devenu papa pour première fois d’une fille née prématurément. Le bébé a en effet pointé le bout de son nez avec presque deux mois d’avance, a-t-il confié, les larmes aux yeux, sans donner le prénom du nouveau-né.

«Ça fait un mois que je m’inquiète pour elle, qu’elle a du mal à respirer parfois, qu’elle a du mal à se nourrir aussi. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu’elle aille mieux et pour que je puisse vite la présenter à tous les gens qui l’aiment déjà, ma famille, mes amis», a-t-il raconté. Si aujourd’hui l’état de santé de sa fille est rassurant, les dernières semaines ont été très compliquées pour celui qui avait disparu des réseaux sociaux .

En plus des allers-retours entre son domicile et l’hôpital, il a appris qu’on voulait «lui voler ce moment» de présentation de son enfant. Slimane n’a pas donné plus de précisions, mais il ne fait guère de doute qu’il parlait d’un magazine people ayant décidé de révéler sa paternité. «Je ne pouvais pas laisser faire. Je ne pouvais pas ne rien dire. J’hallucine à quel point certaines personnes peuvent être sans coeur, peuvent ne pas se mettre à la place des autres», a-t-il dit.