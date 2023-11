Slipknot annonce se séparer de son batteur, Jay Weinberg

«Nous aimerions remercier Jay Weinberg pour son dévouement et sa passion au cours des dix dernières années. Personne ne pourra jamais remplacer le son, le style ou l’énergie de Joey Jordison (ndlr: ce batteur, décédé en 2021, avait lui aussi été évincé de Slipknot en 2013), mais Jay a honoré ce qu’avait fait Joey et a contribué aux trois derniers albums en date. Nous, le groupe et les fans, l’apprécions», a posté la formation. Le combo formé à Des Moines, dans l’Iowa, en 1995, a évoqué une décision «créative»: «Comme toujours, Slipknot a l’intention d’évoluer. Le groupe a pris cette décision créative de se séparer de Jay. Nous lui souhaitons le meilleur et nous avons hâte de découvrir ce que l’avenir nous réserve.» Peu après sa mise en ligne, cette publication a mystérieusement disparu des réseaux sociaux du combo.