Aarau plus entreprenant

Faute de parvenir à inscrire un 2e but qui lui aurait permis de vivre une soirée plus sereine, SLO allait demeurer à la merci d’un contre adverse. D’autant que revenu des vestiaires avec une nouvelle paire d’attaquants, Aarau devait se montrer beaucoup plus entreprenant.

Alors on a vu le SLO souffrir, parfois trop reculer. Mais longtemps tenir bon. Jusqu’au déboulé d’Almeida, conclu par une frappe sèche. En cessant de jouer en seconde période, le SLO a peut-être perdu plus que deux points dans la course à une place de barragiste qui devient toujours plus hypothétique.