Football: SLO rejoint par Servette à la dernière seconde

Au cadre flamand de Genk et son ambiance européenne, lui substituer une Pontaise pâlotte, secouée par les nombreux supporters grenat; à l’intensité folle déployée trois jours plus tôt par Servette pour s’offrir, à dix, le bonheur que l’on sait, se replonger dans la réalité suisse, ce match contre Stade Lausanne Ouchy; aux émotions magiques, qui envoient les Genevois à Glasgow la semaine prochaine, faire siennes celles de la Super League. Contre le SLO, ce n’était pas le Servette héroïque de Genk. Mais pouvait-il en être autrement? Mais c’était toujours le même mental, jusqu’à la dernière seconde, quand les Genevois, menés au score, faisaient le malheur des Vaudois avec un coup-franc magique de Pflücke à la 96e minute!

Ce Servette avait besoin de souffler et SLO n’était pas prêt à lui donner de l’air. Des onze qui ont commencé en Belgique mercredi passé, seuls six étaient sur le terrain à la Pontaise au coup d’envoi. Mall, Baron, Guillemenot, Touati et Ondoua étaient titulaires. C’est peu dire que les Grenat ont besoin de faire tourner leur effectif en vue des prochaines échéances, précisément ce match contre les Rangers dans quatre jours. D’autant plus avec six blessés à l’infirmerie (Stevanovic, Tsunemoto, Lyng, Magnin, Antunes et Frick). Mais tout cela n’est pas le problème de SLO. Après deux défaites durant lesquelles les Vaudois avaient montré de belles choses sans savoir les concrétiser, il s’agissait de se montrer efficace face à ce Servette entre deux eaux.