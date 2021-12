Football – SLO retrouve le chemin des filets et celui de la victoire

Malgré le froid et la présence de quelques petites centaines de témoins seulement - dont un tiers, le plus bruyant, avait pris la peine de traverser le pays pour encourager les siens -, personne ne s’est ennuyé à la Pontaise, samedi soir.

Respectivement 9e et 7e au coup d’envoi de cette ultime ronde avant la trêve hivernale, Stade-Lausanne-Ouchy et Wil - qui sont délivrés de tou s soucis de relégation - avaient pour objectif commun de se rapprocher des premières places, tant le classement est serré en Challenge League.

Le FC Wil tentait bien de réagir mais sans causer de frayeurs aux Stadistes. C’est au contraire Hadji qui voyait une belle frappe passer tout près de la cage de Keller (15e). Une occasion de doubler la mise qui réveillait des Saint-Gallois qui se faisaient de plus en plus pressants. Après une bonne reprise de la tête sauvée in extremis par Justin Hammel, le gardien lausannois commettait une faute de dernier recours sur Bahloul, juste en dehors de la surface de réparation, qui se présentait seul face à lui. Avec comme logique conséquence un carton rouge et l’entrée en jeu de Niklas Steffen. Ce qui permettait au portier bâlois de fêter sa deuxième présence en Challenge League.