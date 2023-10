Le populiste Robert Fico désigné Premier ministre en Slovaquie

Le nouveau Premier ministre slovaque Robert Fico (à g.) et la présidente de Slovaquie Zuzana Caputova.

Le populiste Robert Fico a été désigné Premier ministre par la présidente slovaque. Le parti de M. Fico, Smer-SD, a obtenu 23% des voix , et devancé le parti centriste la Slovaquie progressiste (PS, 18%), lors du scrutin de samedi. «Je comprends que les résultats des élections soient associés à diverses préoccupations pour de nombreuses personnes», a déclaré Zuzana Caputova, elle-même ancienne responsable de la PS. Or, «la tâche du chef de l’État est de respecter le résultat des élections démocratiques», a-t-elle fait valoir.

Pendant la campagne, M. Fico, 59 ans, a juré que la Slovaquie n’enverrait plus «une seule balle de munition» à l’Ukraine, et appelé à de meilleures relations avec la Russie. L’ex-Premier ministre a déclaré récemment que «la guerre en Ukraine a commencé en 2014 lorsque des fascistes ukrainiens ont tué des victimes civiles de nationalité russe», reprenant à son compte des affirmations russes non prouvées.