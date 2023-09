Slovaquie: Législatives serrées, avec l'Ukraine en toile de fond

Selon l’analyste politique indépendant Grigorij Meseznikov, le vote déterminera l’orientation de la Slovaquie «en matière de politique étrangère, de défense et de sécurité, mais aussi… l’avenir de la démocratie».

Ce samedi, les électeurs slovaques votent pour un scrutin législatif qui s’annonce serré et déterminant pour son soutien à l’Ukraine, après une campagne marquée par la désinformation. Le vote dans ce pays de 5,4 millions d’habitants, membre de l’Union européenne et de l’OTAN, se terminera à 22h, les sondages de sortie des urnes étant attendus peu après et les résultats définitifs dimanche matin.