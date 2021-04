Football : Smalling menacé par des cambrioleurs

Le défenseur anglais de la Roma Chris Smalling a été menacé par trois cambrioleurs armés à son domicile romain dans la nuit de jeudi à vendredi, ont rapporté des médias italiens.

Les malfaiteurs ont fait irruption vers 5h vendredi matin au domicile du footballeur Chris Smalling, et ont contraint ce dernier à ouvrir un coffre-fort, où se trouvaient des montres de valeur et des bijoux, ont notamment rapporté les agences ANSA et AGI.