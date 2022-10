Premier essai: Smart choque la concurrence avec son SUV électrique

Pardon? Vous avez dit 3,9 secondes pour un 0 à 100 km/h et ce, dans un petit SUV? Phares à matrice LED, système audio Beats et jolies caractéristiques telles qu’un système de caméra à 360 degrés avec aide au stationnement, commande vocale intelligente et hayon électrique – et tout cela au prix de 44’900 francs? Il y a forcément un truc qui cloche!

Et pourtant, tout est vrai! Mais comment est-ce possible? La nouvelle Smart baptisée #1 est construite en Chine et repose sur la technologie du constructeur chinois Geely. Ce dernier possède 50% de Smart – mais l’autre moitié appartient toujours à Mercedes, à qui on doit non seulement le design, mais également le réglage du nouveau modèle. Le client bénéficie donc du meilleur des deux mondes et d’un ensemble vraiment très intéressant.

Largement assez spacieuse pour cinq personnes

La Smart #1 n’a plus rien à voir avec la citadine au petit gabarit d’antan, mais se présente comme un imposant SUV qui, en raison de sa hauteur de plus d’1,63 mètres, paraît nettement plus grand de l’extérieur qu’il ne l’est en réalité avec ses 4,27 mètres de long. L’habitacle crée la surprise: le cockpit est ultramoderne avec un petit écran d’information derrière le volant, un grand écran à affichage tête haute derrière ce dernier et un écran tactile au niveau de la console centrale. Les matériaux sont d’une qualité et d’une finition impressionnantes et l’espace est étonnamment généreux – la #1 tire pleinement profit des avantages d’une plateforme 100% électrique.

Sans perdre une minute, nous avons pris place à bord et sommes partis faire un essai. Le véhicule d’essai était un modèle de pré-série, dont tous les aspects n’étaient pas encore au point – le système d’infodivertissement à reconnaissance vocale, par exemple, n’était pas encore disponible en allemand et le système de reconnaissance des panneaux de signalisation faisait un peu des siennes. Mais il n’y avait absolument rien à redire sur l’expérience de conduite que procure la nouvelle Smart. Fermeté de la direction, comportement dynamique, bonne insonorisation – là encore, les préjugés sur les voitures chinoises s’envolent rapidement. La variante Brabus montre de légères faiblesses sur chaussée humide, en particulier dans les virages, le réglage du châssis était très vite dépassé par l’énorme puissance. Ceci dit, rien d’alarmant, vu que le constructeur a encore largement le temps d’améliorer ces points d’ici la commercialisation du modèle.

On reconnaît bien la signature de Mercedes au niveau du design arrière qui présente des traits similaires à ceux des modèles Smart actuels. Smart L’habitacle se veut haut de gamme. Le cockpit et le système d’infodivertissement sont ultramodernes. Smart L’intérieur est plus spacieux qu’on pourrait a priori penser: cinq personnes peuvent prendre leurs aises dans le véhicule de 4,27 mètres de long. Et ce n’est là qu’un des avantages d’une plateforme 100% électrique. Smart

Le modèle de base à propulsion arrière d’une puissance de 200 kW/272 ch affichant un passage de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes présente une bonne motorisation. La batterie de 66 kWh permet une autonomie WLTP de 440 kilomètres. La puissance de charge en courant continu sur une borne rapide est de 150 kW et de 22 kW sur une Wallbox domestique – à ce niveau-là, non plus, la petite Sino-Allemande n’a pas à rougir. Le modèle haut de gamme baptisé Smart #1 Brabus est propulsé par deux moteurs électriques développant une puissance de 315 kW/428 ch répartie sur les quatre roues, permettant de réaliser un incroyable sprint de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. Des valeurs dignes d’une supercar… dans une Smart!