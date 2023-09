Smart, Topolino et les autres: Les microvoitures ont-elles le droit de se garer perpendiculairement au trottoir?

Oui et non. C’est autorisé en soi, mais il peut quand même y avoir des amendes. En principe, le stationnement transversal est autorisé sur un emplacement longitudinal. La question est de savoir comment le véhicule est garé. En théorie, les contours du véhicule doivent se trouver dans la zone de marquage au sol, mais dans la pratique, on se base presque toujours sur la position des roues. Sachant qu’une place de stationnement a une largeur maximale de 2,50 mètres (dans la plupart des cas, elle fait même moins) et que les anciens modèles de Smart mesurent, quant à eux, 2,50 mètres de long (empattement de 1,81 mètre), c’est un peu juste. La Smart en illustration ci-dessus est par ailleurs garée avec les roues avant sur le trottoir, ce qui est interdit.