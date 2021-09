Google : Smartphones en vitrine avant même leur présentation

Une boutique de Google de New York expose les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro du géant du web, nouveaux mobiles qui doivent pourtant être officialisés en octobre.

Le Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont visibles au Google Store de New York.

Tandis que les autres fabricants, Apple en tête, essaient par tous les moyens d’éviter les fuites de détails sur leurs futurs produits, avec plus ou moins de succès, c’est tout le contraire que Google vient de réaliser. En passant devant la vitrine du Google Store, équivalent de l’Apple Store chez Google, situé à Manhattan, à New York, des fans des produits Android et des smartphones du géant du web en particulier ont eu une surprise: le Pixel 6 et Pixel 6 Pro y étaient déjà exposés à la vue de tous les passants, comme le montrent des photos publiées sur Twitter et relayées par le site Android Police.