Smells Like Teen Spirit de Nirvana a 30 ans

Rock : «Smells Like Teen Spirit» de Nirvana a secoué la scène rock il y a 30 ans

Sorti le 10 septembre 1991, le morceau du groupe américain a popularisé le grunge. Trois décennies plus tard, il reste toujours aussi efficace.

En quelques semaines, porté par un matraquage du clip sur MTV, le titre «Smells Like Teen Spirit» a fait exploser Nirvana tout autour de la planète. Toujours d’actualité - il a franchi le milliard de streams sur Spotify en juin 2021 –, il fait régulièrement encore aujourd’hui pogoter et hocher les têtes.

Pour la petite histoire, la naissance de ce tube date d’août 1990. Lors d’une nuit fortement arrosée dans un motel, Kathleen Hanna, chanteuse du groupe punk Bikini Kill et alors petite amie du leader de Nirvana, a écrit contre le mur de la chambre: «Kurt Smells Like Teen Spirit». À son réveil, Kurt Cobain a découvert cette phrase et l’a interprétée comme un slogan révolutionnaire. En réalité, Kathleen Hanna portait un déodorant de la marque Teen Spirit et sa phrase était à prendre au premier degré.