Moutier (BE) : Smiley, chats et respect des morts: une campagne explosive

La vidéo dans laquelle figuraient des artistes bernois notables a été retirée.

«À Berne, on n’a pas de culture… à quelques détails près»: Stephan Eicher, Phanee de Pool, Cee Roo, Puts Marie… Sur le ton du deuxième degré, une vidéo de campagne du camp pro-bernois a utilisé l’image de plusieurs artistes pour vanter l’héritage du canton. Problème: ceux-ci n’ont pas été consultés, et certains n’ont pas apprécié. «Ça n’est pas la première fois que ça arrive, mon image a déjà été utilisée par exemple sur des tracts, raconte Phanee de Pool. Et ça m’embête, parce qu’en tant qu’artiste je ne prends pas parti en politique, et je ne milite pas, ni pour un camp ni pour l’autre.» Même réaction du côté de Cee-Roo: «On ne m’a pas demandé mon avis, et je n’aurais pas donné mon autorisation parce que je veux rester en dehors de cette affaire.»

La RTS a également réagi, car un extrait d’interview lié à la campagne était inséré au montage. Si la reprise de ses contenus est autorisée, aucun montage ni modification ne sont tolérés pour éviter que des éléments ne soient sortis de leur contexte. «Durant une campagne de votation, nous sommes particulièrement attentifs pour éviter les débordements», précise Emmanuelle Jaquet, porte-parole.

Tirer au fusil dans une bâche

La vidéo a fini par être retirée par son auteur, l’association MoutierPlus, et remplacée par une vidéo de chats. «Des petits chats qui survivront peut-être à la censure?» ironise le groupe pro-bernois. Contactée, la porte-parole de Moutier Plus estime que cette «tempête dans un verre d’eau» témoigne d’une campagne sous tension, où tout est scruté et monté en épingle. «Ce n’est pas notre métier, les jeunes qui ont fait cette vidéo ne sont pas des spécialistes, et on n’a pas de juriste parmi nous, explique Muriel Kaeslin. Le but de la vidéo n’était pas de porter préjudice à qui que ce soit, mais de montrer la diversité culturelle du canton de Berne. Et ceux qui nous dénoncent ne sont pas tout blancs non plus…»

La remarque fait référence à deux autres polémiques de ces derniers jours. Une bâche géante portant le logo de MoutierPlus, un grand smiley, a été vandalisée le week-end dernier. Selon le «Journal du Jura», il s’agirait de l’œuvre d’un tireur au fusil. Une plainte pénale a été déposée. Par ailleurs, un tout-ménage du camp pro-jurassien utilisant une coupure de presse illustrée par l’image d’un jeune militant, décédé il y a un an, est épinglé par certains au motif du non-respect de la paix des morts, comme le rapporte Canal Alpha. La famille du jeune homme n’a pas souhaité s’exprimer.