Suisse romande: «Smood a rompu ses promesses envers les livreurs»

«En mars, ça a été la désillusion»

Dans le paquet, une hausse des indemnités liées à l’utilisation des véhicules privés était prévue. «Jusqu’à 160% de plus, c’est ce qu’on nous avait promis», assure Luis*, livreur et membre du comité national Smood à Unia. Mais fin mars, «ça a été la désillusion. Certains ont vu au contraire leurs frais divisés par trois».

En cause, une modification introduite par la société. «Avant, on recevait deux francs pour chaque heure travaillée. Maintenant, seul le temps effectif de conduite est payé à raison de 3,5 francs par heure.» Un changement que «les collaborateurs ont senti passer». En effet, sur le temps où ils sont à disposition pour des livraisons, les trajets ne constituent qu’une petite partie de l’activité. «Pour une heure de boulot, on effectue entre 10 et 15 minutes de voiture.»