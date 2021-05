Genève/Vaud - Smood: les syndicats veulent une intervention des cantons

Début avril, AlloService, sous-traitant de Smood pour les livraisons, licenciait près de 200 livreurs, sur fond d’introduction d’un salaire minimum à Genève. Le 27 mai s’est achevée la période de consultation du personnel de la société. Si le nombre de personnes licenciées a été revu à la baisse, les syndicats Unia et SIT estiment que «la situation reste très opaque et incertaine pour le futur des employés.» Ils demandent aux autorités genevoises et vaudoises d’intervenir pour préserver tous les emplois. Selon les organisations, AlloService a ouvert une procédure de consultation dans le cadre d’un licenciement collectif et en a informé le Canton de Genève. Par ailleurs, seules 150 personnes seront licenciées en lieu et place des 250 précédemment annoncées. Unia et le SIT se félicitent que Smood ait déclaré renoncer à la sous-traitance et vouloir respecter le salaire minimum genevois.