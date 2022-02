Genève : Smood ne plie pas malgré l’intervention du Canton

La rencontre entre les syndicats et les entreprises Smood et Simple Pay, convoquée par l’État pour trouver une solution à un conflit qui dure depuis plusieurs mois, s’est soldée par un échec mercredi.

Une séance de conciliation entre les syndicats et les entreprises Smood et Simple Pay a eu lieu mercredi. Bien que le Canton soit à l’origine de cette rencontre, cette dernière n’a pas permis de trouver de solution à un conflit qui dure depuis des mois. La boîte genevoise de livraison de repas «refuse d’implémenter les recommandations de la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève et ne veut pas les soumettre à un arbitrage», s’est insurgé Unia, qui défend une centaine d’employés Smood en Suisse romande.