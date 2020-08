il y a 35min

Genève

SMS déplacés: la Ville a eu tort de licencier un policier

Le Tribunal fédéral a estimé, comme la justice du bout du lac, que le renvoi avec effet immédiat d’un agent municipal pour des messages échangés sur WhatsApp était disproportionné.

de Jérôme Faas

Les messages incriminés avaient des connotations racistes et sexuelles. KEYSTONE

A l’époque de la prolifération des réseaux sociaux, l’affaire a valeur d’exemple. C’est à l’évidence la raison pour laquelle la Ville de Genève est allée jusqu’au Tribunal fédéral pour obtenir le licenciement immédiat d’un agent de police municipal ayant envoyé des messages inappropriés sur WhatsApp. Et c’est assurément pour la même raison que l’institution a statué à cinq juges, au lieu de trois habituellement: afin de rendre un arrêt de principe, qui conclut au caractère disproportionné du renvoi prononcé par le Conseil administratif du bout du lac en 2018.

Sexe et racisme

C’est en mars 2017 que l’intéressé, sergent-major instructeur, a vu sa vie professionnelle basculer. Le groupe WhatsApp litigieux avait été créé par un aspirant de l’école des agents de police municipaux. Il y a inclus le formateur en question avec son téléphone de service. Le 24 mars, divers messages ont été envoyés sur ce groupe, dont notamment deux à caractère racistes et sexistes et/ou à caractère sexuel. L’instructeur, lui, a posté ce soir-là deux SMS sur ce groupe, en réponse à ces messages déviants.

Durant le premier échange litigieux, relatif à la publication d’une photo de Dominique Strauss-Kahn accompagnée de la légende «Il est où Théo que je l’enc…» (ndlr: du nom de cette victime ayant reçu une matraque policière dans l’anus à Aulnay-sous-bois en 2017), le sergent-major a écrit, à la suite de quelques autres messages, «Fils de p…» suivi d’un émoticône de majeur tendu vers le haut. Durant le second échange, une aspirante a écrit, à la suite d’un échange à caractère sexuel: «Mon oreiller collait?? je vois pas pourquoi j’ai tout avaler (sic)». L’intéressé, après quelques autres réactions, a répondu: «Je suis vraiment chaud».

Devoir d’exemplarité

Par la suite, l’instructeur n’est plus intervenu dans ce groupe, qu’il a quitté avant qu’il soit dissout. Mis au courant de ces échanges en juin 2018, la direction du Département de l’environnement et de la sécurité a considéré que l’agent avait failli à son devoir d’employé et de responsable hiérarchique. Alors qu’il aurait dû encadrer les aspirants, il a encouragé et alimenté leurs messages «par des propos particulièrement choquants compte tenu de son devoir d’exemplarité». Considérant son comportement «totalement en inadéquation avec la fonction d’autorité de la police municipale», la Ville jugeait «inconcevable» de le maintenir à son poste, mais aussi dans une autre fonction.

Un acte isolé

Saisie, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise avait annulé son licenciement et ordonné sa réintégration. Les juges avaient estimé que l’intéressé avait certes eu un comportement «inadmissible», ce d’autant plus que vu sa fonction, il aurait dû «montrer l’exemple». Néanmoins, il n’était pas le créateur du groupe, ni l’expéditeur des messages les plus inconvenants. Il n’était plus intervenu sur ce canal par la suite. Son acte était isolé. Ses états de service étaient bons et il n’avait aucun antécédent. Les magistrats avaient donc considéré que, remis dans son contexte, le renvoi était disproportionné.

Carrière sans tache

Dans un arrêt daté du 9 juillet, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la Ville, qui contestait cette décision. Les juges de Mon-Repos ont expliqué que la décision de leurs collègues genevois n’était pas arbitraire. Certes, «le manquement de l’intéressé est indéniablement grave», mais eux aussi relèvent «l’acte isolé» et «la longue carrière sans tache» du policier. Concernant l’étendue de la perte de confiance invoquée, ils soulignent les seize mois qui se sont déroulés sans accroc entre le licenciement immédiat et les faits à l’origine de celui-ci. Ils soulignent enfin que le fait que la Ville puisse prendre d’autres mesures «telles que des sanctions disciplinaires ou un changement d’affectation» milite également pour l’annulation du licenciement immédiat.

«La Ville a été sèchement désavouée»