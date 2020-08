Application

Snap et Facebook lorgnent un rival de TikTok

Le propriétaire de l’app Snapchat et le géant des réseaux sociaux ont approché les responsables de l’app Dubsmash en vue d’un rachat.

À l’heure où Microsoft tente de racheter TikTok, app propriété de la société chinoise ByteDance que Donald Trump accuse d’espionnage au profit de la Chine et menace de bannissement aux États-Unis, Snap et Facebook s’intéressent à un service rival. Le propriétaire de l’app Snapchat ainsi que le célèbre réseau social ont chacun approché le propriétaire de l’app vidéo Dubsmash «ces dernières semaines» en vue d’une acquisition, selon The Information. Les pourparlers sont allés jusqu’au point de fixer un prix pour l’app à hauteur «de centaines de millions de dollars», note le site spécialisé.