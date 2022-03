Messagerie vidéo : Snap restreint la recherche de nouveaux amis

L’éditeur de l’app Snapchat ne veut plus que des mineurs accèdent à des fonctions de recherche de nouveaux amis sur sa plateforme.

Snap renforce les mesures de protection de ses plus jeunes utilisateurs. La firme de Los Angeles exige désormais que la recherche d’amis ou de rencontres soit réservée aux personnes de 18 ans et plus, pour les applications qui se greffent sur sa plateforme. Elle estime ce changement «plus cohérent avec le cas d’utilisation de Snapchat, soit des communications entre amis proches qui se connaissent déjà».