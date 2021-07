Web : Snapchat cartonne avec une croissance fulgurante

L'app de messages éphémères a augmenté au 2e trimestre son nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de 23% sur un an, à 293 millions d'usagers.

Le chiffre d'affaires et le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens ont tous deux augmenté au deuxième trimestre à des «taux les plus élevés que nous ayons atteints au cours des quatre dernières années», s'est félicité Evan Spiegel, patron de Snap, la maison-mère de Snapchat, dans un communiqué publié jeudi soir. Le chiffre d'affaires de la maison-mère de Snapchat a bondi de 116% sur un an pour atteindre 982 millions de dollars au deuxième trimestre alors que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a augmenté de 23% sur un an, pour atteindre 293 millions. La perte nette de Snap s'est réduite de 53% sur un an pour atteindre 152 millions de dollars.