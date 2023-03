App : Snapchat intègre une IA basée sur ChatGPT

Snapchat revendique plus de 750 millions d’utilisateurs mensuels.

Snapchat+, à savoir la version payante de Snapchat , intègre un nouvel outil d’intelligence artificielle. Snapchat a en effet annoncé lundi, dans un tweet, avoir commencé le déploiement de My AI.

«L’idée principale est que, en plus de parler à nos amis et à notre famille tous les jours, nous allons parler à l’IA tous les jours», a expliqué à The Verge Evan Spiegel, patron de Snap, maison mère de Snapchat.