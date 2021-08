Rémunération : Snapchat ne paie plus, les stars s’en vont

Des contributeurs se plaignent de ne plus recevoir d’argent pour les vidéos qu’ils publient pour la fonction Spotlight de l’app de messagerie.

Jhordyn Gaddy a connu un parcours similaire. Il raconte avoir reçu deux paiements pour un montant cumulé de 93 000 dollars. «Cela a complètement changé ma vie», a-t-il confié, en racontant avoir pu rembourser sa voiture, acheter un sac à main de marque à sa mère et une voiture à sa petite sœur, tout en conservant «encore assez d’argent». Gaddy ne publie désormais presque plus de vidéos sur Spotlight et envisage de publier des vidéos sur YouTube et de lancer un podcast.