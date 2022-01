États-Unis : Snapchat tente de stopper la vente de drogues aux mineurs

L’app de messagerie a modifié son système de recommandation d’amis afin de rendre la tâche des trafiquants de stupéfiants plus difficile.

Snap, maison mère de Snapchat , a annoncé mardi avoir renforcé sa lutte contre la vente de drogues sur sa plateforme. Les nouvelles mesures adoptées ont pour but de rendre plus difficile pour les dealers de contacter des mineurs par le biais de la célèbre app de partage d’images et de messagerie pour leur vendre des substances illicites.