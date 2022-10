Recette fumeuse : Snoop Dogg commercialise des chips au cannabis

En Californie, la production, le commerce et la consommation de cannabis récréatif sont autorisés depuis 2018. Depuis lors, plusieurs célébrités se sont lancées dans le business de l’or vert, à l’image de Jay Z, à la tête d’une grande entreprise de commercialisation d’herbe, ou encore des acteurs Patricia Arquette et Woody Harrelson, investisseurs dans des bars spécialisés à West Hollywood. La dernière star à se lancer sur le marché n’est personne d’autre que Snoop Dog, sur scène lors de l’incroyable show de la mi-temps du Super Bowl en 2022. Le célèbre rappeur lance dans l’État de l’ouest des États-Unis, le jeudi 6 octobre 2022, deux sortes d’Onion Rings, normaux et épicés, infusées au cannabis.