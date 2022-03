Lucerne : Snowboardeur de randonnée retrouvé sans vie

Un quinquagénaire est tombé dans une crevasse. Les secours l’ont retrouvé sans vie.

Un hélicoptère de la Rega a été engagé et a pu repérer les traces du disparu

Le lundi 7 mars 2022 à 17 h 00, la police a été informée qu’un randonneur de 51 ans, qui pratiquait le splitboard (du snowboard de randonnée), était porté disparu dans le domaine de Sörenberg (LU). Une opération de recherche a été organisée avec le Secours alpin de l’endroit et un hélicoptère de la Rega. Celle-ci a dû être interrompue dans la nuit après plusieurs heures de recherche et plusieurs vols de recherche, sans succès. Mardi matin, une nouvelle recherche a été lancée. Au cours de celles-ci, des traces d’un snowboard ont été repérées depuis les airs. Elles menaient directement dans une crevasse. Finalement, le décès de la victime a pu être constaté à une profondeur d’environ 40 mètres et le corps a été récupéré. Une enquête est menée par le ministère public de Sursee.