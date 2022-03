Vaud / Berne : Snowboardeuse imprudente recherchée par la police

Alertée après coup de l’accident qui s’est produit lundi sur une piste de Glacier 3000, aux Diablerets (VD), la police cantonale bernoise lance un appel à témoins.

Les parents du petit Mathis avaient alerté les réseaux sociaux immédiatement après l’accident qui s’est produit lundi sur une piste de Glacier 3000, aux Diablerets (VD). Dans le courant de l’après-midi, le garçon de 6 ans avait été violemment percuté par une snowboardeuse qui s’était brièvement arrêtée, avant de laisser en plan la famille. Celle-ci avait indiqué qu’elle hésitait à porter plainte contre la jeune femme. On ne sait pas si cette démarche a été effectuée mais, toujours est-il que la police cantonale bernoise a indiqué vendredi qu’elle recherchait la snowboardeuse en question et tous les témoins de cet accident.

Les forces de l’ordre précisent que la jeune femme est âgée entre 20 et 30 ans, est de corpulence mince et s’exprime en anglais. Elle n’a pas encore pu être identifiée mais elle pourrait avoir été aperçue à Gstaad (BE) le jeudi 3 mars. La police précise encore que, lors de l’accident sur la piste, elle était vêtue d’une veste turquoise, d’un pantalon vert foncé, d’un casque blanc, de lunettes de ski et d’un cache-nez noir. L’homme qui l’accompagnait était à skis, vêtu de sombre mais avec des chaussures de ski blanches.