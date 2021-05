Canal+ : Soap-operas des années 1980 parodiés par Alex Lutz

L’acteur et réalisateur tourne «La vengeance au triple galop», téléfilm qui sera proposé sur Canal+.

Après «La Flamme», qui parodiait «Le Bachelor», Canal+ s’attaque aux feuilletons américains des années 1980 dans un téléfilm, écrit et réalisé par Alex Lutz et Arthur Sanigou, dont le tournage est sur le point de se terminer. Intitulée «La vengeance au triple galop» – référence à la série «La vengeance aux deux visages» – cette parodie peut compter sur un sacré casting. Outre Alex Lutz, on y verra Audrey Lamy, Guillaume Gallienne, Izïa Higelin, Leïla Bekhti ou encore Ingrid Chauvin.