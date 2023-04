Lausanne: Sobriété oblige, le Festival des Lumières tire la prise

Entre la pandémie et la menace de pénurie d’énergie qui a émergé l’hiver dernier, les illuminations de Noël dans les rues de la capitale vaudoise ont été repensées. Déjà proposé en version réduite lors de sa dernière édition, le Festival Lausanne Lumières ne sera pas reconduit. La Ville évoque une suspension de cette animation, et non une suppression, en tout cas pour l’instant. Dans un bref communiqué, elle indique vouloir des fêtes de fin d’année 2023 plus sobres sur le plan énergétique, sans pour autant priver les habitants de la magie de Noël.