Mariage en Inde : Socialisme se marie en présence de ses frères Communisme et Léninisme

Mariage insolite en Inde: le fils d’un secrétaire du Parti communiste se marie dans le Tamil Nadu, un Etat où le communisme est très ancré. A noter encore dans la famille le neveu Marxisme…

Un mariage quelque peu singulier se déroulera samedi et dimanche dans le Sud de l’Inde puisqu’il réunira pour les noces de Socialisme ses frères Communisme et Léninisme et son neveu, le bébé Marxisme. Tous sont les fils d’un secrétaire de district du Parti communiste indien, A. Mohan, dans l’État du Tamil Nadu où cette idéologie demeure bien ancrée.