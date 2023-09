Société: Le nombre d’appels à l’aide de jeunes au 147 explose

Depuis 2019, le nombre de consultations auprès du 147, le numéro d’aide dédié aux jeunes de Pro Juventute a augmenté de 40%. Au premier semestre 2023, il a encore augmenté de 7,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Près de la moitié des appels (45%), concernent des problèmes personnels tels que les pensées suicidaires, la dépression et les angoisses. Chaque jour, 7 à 8 jeunes gens composent le 147 en raison de pensées suicidaires, et 4 enfants et jeunes appellent au sujet de la dépression. Avec une augmentation de 39%, les consultations sur le thème des comportements d’automutilation ont connu une hausse particulièrement importante par rapport à la même période de l’année précédente.

Autre triste record à signaler, il concerne les interventions de crise. Au cours du premier semestre 2023, les conseillères et conseillers ont fait appel à un service d’urgence pas moins de 74 fois au total, parce qu’un jeune voulait se faire du mal. Cela correspond à une augmentation de 14% par rapport à la même période de l’année précédente – et à une intervention de crise toutes les 60 heures. Autre chiffre: alors qu’une consultation téléphonique durait en moyenne 5 minutes et 52 secondes avant la pandémie de Covid-19, elle durait 9 minutes et 34 secondes au premier semestre 2023. Cela correspond à une augmentation de 63%.