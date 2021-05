Suisse - Sociétés de renseignement de solvabilité: pas de serrage de vis

Image d’illustration. Pixabay

Une réglementation plus stricte des activités des sociétés de renseignement de solvabilité serait disproportionnée au vu du cadre juridique existant et du surcroît de protection et de transparence qu’apportera la loi révisée sur la protection des données (LPD), communique mercredi l’administration fédérale. Le Conseil fédéral a adopté un rapport allant dans ce sens lors de sa séance de mercredi. Le document recommande toutefois aux sociétés concernées de compléter leur code de conduite sur certains points pour satisfaire aux exigences présentes et futures.

Les sociétés de renseignement de solvabilité communiquent à leurs clients les données économiques et les scores de solvabilité de particuliers et d’entreprises. Ces sociétés sont régulièrement sous le feu des critiques. D’une part, on reproche à leurs pratiques de manquer de transparence, tant au niveau de la collecte de données que des méthodes d’évaluation de la solvabilité, avec pour conséquence des données collectées qui sont superflues, voire inexactes, précise le Conseil fédéral. D’autre part, poursuit le gouvernement, il s’avère difficile pour les personnes concernées de faire valoir leurs droits.

Au vu de ces critiques, le conseiller national vaudois (PS) Jean Christophe Schwaab avait soumis un postulat, adopté par le Conseil national, qui chargeait le Conseil fédéral d’étudier la nécessité de réglementer plus strictement les méthodes des sociétés en question.

Miser sur l’autorégulation

Le rapport du Conseil fédéral souligne que les sociétés de renseignement de solvabilité doivent, aujourd’hui déjà, se conformer aux règles visant à assurer la protection des données et à contrer la concurrence déloyale. La LPD révisée adoptée par le Parlement en septembre 2020 aura de plus pour effet d’accroître la transparence, de protéger davantage les personnes concernées par des traitements illicites de leurs données et de mieux préserver leurs droits, insiste le gouvernement.

Il n’est dès lors pas nécessaire, de l’avis du Conseil fédéral, d’encadrer davantage les activités des sociétés visées. Il ne semble pas opportun d’adopter une réglementation spécifique qui dérogerait à la LPD en vigueur et à la LPD révisée, précise-t-il.