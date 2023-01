Faillites record en 2022: Sociétés zombies achevées par la fin des aides Covid

La construction, le commerce de gros et de détail ainsi que l’hôtellerie-restauration sont les secteurs les plus touchés.

Le phénomène s’expliquerait en partie par la fin des crédits Covid, qui ont permis à de nombreuses sociétés zombies – des entreprises surendettées et peu rentables – d’être maintenues à flot grâce aux aides de la Confédération, analyse «Le Temps». Les années 2020 et 2021 avaient en effet affiché une baisse significative du nombre de faillites. «Les prêts Covid ont un peu figé la situation. Il fallait s’attendre à un effet de rattrapage une fois cette période terminée», explique l’économiste Cédric Tille au quotidien. Le Secrétariat d’Etat à l’économie ajoute qu’un «tel assainissement structurel est inévitable et contribue à renforcer l’économie nationale à plus long terme».