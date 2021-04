Ursula von der Leyen : Sofagate: «Je me suis sentie blessée et seule»

La présidente de la Commission européenne veut le respect des droits des femmes comme préalable aux reprises des relations avec la Turquie.

«Je suis la première femme présidente de la Commission européenne et je souhaite être traitée comme présidente de la Commission. À Ankara, cela n’a pas été le cas et c’est arrivé parce que je suis une femme», a-t-elle soutenu lors d’un débat au Parlement européen sur l’incident protocolaire lors de la réunion avec le président turc Recep Tayyip Erdogan le 6 avril. «Je me suis sentie blessée et je me suis sentie seule en tant que femme et en tant qu’Européenne», a-t-elle lancé à l’adresse du président du Conseil Européen Charles Michel, accusé de ne pas avoir réagi.